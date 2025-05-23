Denizde kalp krizi geçiren balıkçı yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:10

Olay, Dörtyol ilçesi açıklarında, Dörttaş mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla teknesiyle denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel, bir süre sonra teknede aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları, tekneyi hızlıca karaya yanaştırdı.

Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde denize açılan bir balıkçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin teknede yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

FOTOĞRAF: İHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin teknede yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yüksel kurtarılamadı. Hayatını kaybeden balıkçının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.