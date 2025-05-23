Fatih’te kısmen çöken metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Fatih’te, Marmara Denizi’ndeki depremde hasar alan 2 katlı ahşap metruk bina kısmen çöktü. Arama kurtarma çalışmaları sonrası bina kontrollü olarak yıkıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:58

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İstanbul'un Fatih ilçesinde, geçtiğimiz ay Silivri açıklarında meydana gelen depremde hasar alan metruk bina gece saatlerinde kısmen çöktü. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bina belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Olay, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'ta bulunan ve 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen Marmara Denizi merkezli depremde hasar alan 2 katlı ahşap metruk binada saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Binanın kısmen çökmesiyle çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda herhangi bir kişinin mahsur kalıp kalmadığını tespit etmek için bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan incelemelerde enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bina, Fatih Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yetkililer, benzer riskli yapılarla ilgili denetimlerin süreceğini belirtti.

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