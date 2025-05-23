Mardin’in eşsiz lezzetleri Türk Mutfağı Haftası’nda tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Mardin’de düzenlenen etkinlikte, yöreye özgü 47 çeşit geleneksel yemek tanıtıldı. Vali Tuncay Akkoyun, kültürel mirasın bir parçası olan mutfak zenginliğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:31

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mardin'de zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Sabancı Müzesi terasında düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere yöreye ait 47 geleneksel yemek sergilendi.

MARDİN'İN YEMEK ZENGİNLİĞİ TANITILDI

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, şefler tarafından Mardin'in tescilli ürünleri ve geleneksel tarifleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Hazırlanan yemeklerin birçoğunun coğrafi işaret taşıdığı vurgulandı.

VALİ AKKOYUN: "KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAŞATMALIYIZ"

Etkinlikte konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentin mutfak kültürünün yüzyıllar boyunca süren birlik ve beraberliğin ürünü olduğunu söyleyerek, "Mardin, farklı inanç ve etnik yapıya sahip insanların hoşgörüyle yaşadığı özel bir şehirdir. Bu da mutfak kültürümüze büyük bir zenginlik kazandırmıştır" dedi.

47 GELENEKSEL YEMEK SUNULDU

Vali Akkoyun, etkinlikte sergilenen 47 yemeğin annelerden ve büyüklerden miras kalan tariflerden oluştuğunu belirterek, "Bu yemekler, bölgenin ürünlerine dayalı, nesiller boyunca aktarılan geleneksel tariflerdir. Bu mirasın gelecek kuşaklara doğru şekilde aktarılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VURGUSU

Sergilenen yemeklerin çoğunun coğrafi işaretli olduğuna dikkat çeken Akkoyun, bu işaretlerin ürünlerin orijinalliğini koruma açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Coğrafi işaretli ürünler, bu tariflerin nasıl yapılması gerektiğini resmî olarak belgeliyor ve kültürel hafızayı kayıt altına alıyor" diye konuştu.

GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİK

Etkinliğe; Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan da katıldı.

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