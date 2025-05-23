Yaşam

Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Samsun'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Samsun'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı. İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.