Kütahya'da Gazze'ye destek için "Hayır Çarşısı" kuruldu

Kütahya'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi tarafından Zafer Meydanı'nda kurulan çarşıda, kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler ile el işi ürünler ve süs eşyaları satışa sunuldu.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 14:07

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İl Müftüsü İrfan Açık, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'nin, acının, direnişin, sabrın ve umudun adı, insanlık vicdanının sınandığı bir onur yurdu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "vicdanın sesi ve adaletin gür sedası" olduğunu belirten Açık, şunları kaydetti:

"Gazze'deki yaralı kardeşlerimizin en büyük ihtiyacı, seslerinin duyulması, yalnız olmadıklarını bilmeleridir. Bizler bu sorumluluğu en yüksek perdede taşıyoruz. Onların yarasına tam anlamıyla merhem olamasak bile dünyaya bu haksızlığı haykırmak üzere şu anda Valiliğimizin önünde gönül gönüle, kalp kalbe bir arada bulunuyoruz."

Açık, Gazze'ye destek olma çağrısında da bulunarak, "Gazze'mizi yalnız bırakmayalım. Dilimizle, dualarımızla, infakımızla, imkanlarımızla hep beraber onların yanında olmaya çalışalım. Sessiz kalmayalım ki zalim güç cesaret bulamasın. Unutmayalım ki zulme rıza zulümdür." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Kütahya Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarına devam eden çocuklar, "Kudüs" temalı şiirler okudu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği "Hayır Çarşısı", 3 gün açık kalacak.