Düzce'de denetimler bayram sonuna kadar sürecek

Düzce İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Düzce Belediyesi veteriner ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla kurban kesim ve satış yerlerinde denetimler başladı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:56

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Kurban Bayramı'nda vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kurban kesebilmelerini sağlamak amacıyla, Düzce genelindeki kurban satış ve kesim alanları denetleniyor.



İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği çerçevede; Düzce Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, kurban satış ve kesim alanları ile kurbanlık hayvanların kontrollerini gerçekleştiriyor.



Düzce Belediyesi'nden zabıta ekipleri ve veteriner hekimlerin katıldığı denetimlerde, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkan atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları ile kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrol belgeleri inceleniyor.



Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli uyarılar yapılarak, eksiklerin giderilmesi için Kurban Bayramı'na kadar süre tanınıyor.



Denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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