Lisede dehşet anları: Okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayan gencin savunması pes dedirtti

Sultanbeyli'de bulunan bir lisede iki öğrenci arasında yaşanan gerilimde korku dolu anlar yaşandı. Okul bahçesinde iddiaya göre C.A. (17) isimli 11. sınıf öğrencisi husumetli olduğu A.T.'yi bıçaklayarak kaçtı. Yaşanan saldırının ardından okula 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan öğrenci ise yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:35

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Olay dün Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU"

Şüpheli C.A.'nın savcılık ifadesinde, "Görüntülerde 00.25'inci saniyede yanıma gelen arkadaşım M.E.'dir. Biz orada şakalaşıyorduk. Daha sonrasında M.E.'nin yanına gelen aynı okuldan K. isimli şahıstır. Benim samimiyetim yoktur. 00.48'inci saniyede M.E. ile konuşmam, göz temasım kesiliyor. Karşıdan A. geliyor, onunla bakışıyorduk. 00.59'uncu saniyede ona sesleniyorum. Dönmüş oluyor. Sonrasında kaçtı, bende bırakıp okuldan çıktım. Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım. Kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamın farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Husumetimizle alakalı yargılama yapıldı. Ceza verildi ancak denetimli serbestlik oldu. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi" dedi.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM BACAKLARINA SAPLAMAZDIM"

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen C.A., buradaki sorgusunda ise, "Öldürmek isteseydim bacaklarına saplamazdım. Ben belden yukarısına zarar vermedim. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli C.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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