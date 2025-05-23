Sultanbeyli’deki lisede dehşet anları: Arkadaşını okul bahçesinde bıçakladı

Sultanbeyli'de bulunan bir lisede iki öğrenci arasında yaşanan gerilimde korku dolu anlar yaşandı. Okul bahçesinde iddiaya göre C.A. (17) isimli 11. sınıf öğrencisi husumetli olduğu A.T.'yi bıçaklayarak kaçtı. Yaşanan saldırının ardından okula 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan öğrenci ise yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.