Bursa'daki mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.