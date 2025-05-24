Bursa'daki mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:42

Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi.