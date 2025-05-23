Konya’da feci kaza! Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki traktör satış noktasına girdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada sürücü Talha Özbek (24) yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:02

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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bir traktör satış noktasının bahçesine girerek park halindeki traktöre çarptı. Kazada 24 yaşındaki sürücü Talha Özbek ağır yaralanırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talha Özbek (24) idaresindeki 42 GB 453 plakalı hafif ticari araç, Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan ve tel çitle çevrili bir traktör satış yerinin bahçesine girerek satılık sıfır bir traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü Talha Özbek ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özbek, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özbek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı, traktör satış noktasına ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın yüksek hızla tel örgüleri aşarak traktöre çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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