Denizde korkunç olay! Kurtarılamadı

Hatay'da denize açılan 71 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. Yaşlı balıkçı teknede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 01:40

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Hatay'da denize açıldığı esnada kalp krizi geçiren balıkçı teknede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAŞLI BALIKÇIDAN ACI HABER

Olay, Dörtyol ilçesi açıkları Dörttaş mevkiinde yaşandı. Balık tutmak için teknesiyle denize açılan 71 yaşındaki Bestami Yüksel kalp krizi geçirdi. Balıkçının kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları tekneyi karaya yanaştırdı.

Sağlık ekiplerinin teknede yaptığı müdahaleye rağmen Yüksel kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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