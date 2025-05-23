Bursa İnegöl’de alkollü maganda baltayla dehşet saçtı! Polis uyarı ateşiyle müdahale etti

İnegöl’de alkollü olduğu belirlenen bir kişi eline aldığı balta ile sokaklarda bağırarak çevreye zarar verdi. Polis, havaya ateş açarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:50

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan ve eline balta alan bir kişi, sokaklarda bağırarak çevreye saldırdı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşiyle müdahalesi sonrası şüpheli gözaltına alındı. Polislerin ateş açtığı o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Koca Macır Sokak'ta meydana geldi. Alkol aldığı öğrenilen 43 yaşındaki Rüstem P., eline geçirdiği baltayla sokağa çıkarak bağırmaya ve yüksek sesle küfür etmeye başladı. Şüpheli, elindeki baltayla bazı araçlara zarar verirken çevredeki vatandaşlar rahatsız oldu ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "baltayı bırak" çağrılarına rağmen şüpheli teslim olmadı ve polis ekiplerine saldırmaya devam etti. Polisler, uyarı amacıyla havaya ateş açtı. Bu dikkati dağılan saldırgan, bir anlık dalgınlıkla etkisiz hale getirildi.

Elindeki baltaya polisler tarafından el konulan Rüstem P., gözaltına alındı. Çevrede yaşanan bu gergin anlar, amatör kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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