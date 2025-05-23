Define ararken can verdiler! Kazdıkları kuyu mezarları oldu

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:55

Olay, Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi yakınlarında, Rum mezar kalıntılarının bulunduğu öne sürülen ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre define aramak amacıyla yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan Temel Sever ve Veysel Eroğlu , kazı sırasında baygınlık geçirerek kuyunun içinde hareketsiz kaldı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre define aramak için ormanlık alanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan iki kişi, zehirli gazdan etkilenerek yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları saatler sürdü, olay yerinde can pazarı yaşanırken gazdan etkilenen bir başka kişi ise hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAF: İHA

Yanlarında bulunan bir başka kişi yardım etmek isterken yoğun gazdan etkilenerek o da baygınlık geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak bölgedeki gazı tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kuyunun çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, gazın tahliyesi ve ölçümleri AFAD ekiplerince özel cihazlarla yapıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kuyunun içine inerek Sever ve Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.