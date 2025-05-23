Aile içi kavgada dehşet! Ablasını ve eniştesini silahla vurdu

Kocaeli'de dehşet bir olay yaşandı. Bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vururken seken kurşunlar zanlının ablasını da yaraladı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 01:27

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Olay, 23.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme mahallesi Bingül sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.C., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eniştesi O.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan zanlı eniştesi O.K.'yı yaraladı.

Seken kurşunlar F.C.'nin ablası N.K.'ya da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ev içinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Zanlı F.C. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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