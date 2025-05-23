Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sümerevler Mahallesi’nde meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Taha K. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:14

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Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yaralandı. Kaza, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, üzerinde plakası bulunmayan motosikleti kullanan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Taha K. ile sürücüsü belirlenemeyen 07 BFP 876 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı önünde çarpıştı. Kazada yaralanan Taha K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ise devam eden tedavisinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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