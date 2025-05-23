Bolu’da 21 yaşındaki genç 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi’nde 5. kattaki evinin balkonundan düşen Osman Çelik, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:16

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Bolu'da yaşanan trajik olayda, 21 yaşındaki Osman Çelik evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Osman Çelik, ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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