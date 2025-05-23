Van’da maç sonrası futbolculara çirkin saldırı!

Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı sonrası stattan çıkmaya çalışan Elazığ heyetine taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik gerekçesiyle protokol ve futbolcular soyunma odasına alındı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:20

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Nesine 2. Lig Play Off 3. tur ilk maçının ardından Van'da tansiyon yükseldi. Elazığ protokolü ile futbolcuların stattan ayrılmaya çalıştığı sırada bir grup, taşlı saldırıda bulundu. Güvenlik endişesiyle tüm ekip soyunma odasına alınarak beklemeye alındı.

Vanspor'un Çimentaş Elazığspor'u sahasında 4-1 mağlup ettiği Nesine 2. Lig Play Off 3. tur ilk maçının ardından olaylar çıktı. Maçın sona ermesiyle birlikte futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada Elazığ protokolü de stattan ayrılmak istedi. Bu esnada bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay sonrası AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, BBP Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, AK Parti Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz, Çimentaş Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz ve Asbaşkan Mustafa Şerifoğulları stat içerisindeki soyunma odasına alındı. Aynı şekilde Elazığspor teknik heyeti ve futbolcular da güvenlik amacıyla odada bekletildi.

Statta güvenlik önlemleri artırılırken, protokol üyelerinin soyunma odasındaki bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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