Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımları inceleyen ekipler, 35 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.
Operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.