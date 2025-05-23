Yaşam

Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye atanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımları inceleyen ekipler, 35 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.