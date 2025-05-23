Bayrampaşa'da İSKİ'nin çalışmasında yol çöktü! Göçük altındaki işçi kurtarıldı

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde İSKİ tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana gelirken, olayda bir işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altındaki işçi sağ olarak çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:29

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Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN GÜZEL HABER

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı.



Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.