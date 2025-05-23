Osmanlı tıraşıyla Balkanlar'da büyük başarı

Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu'nun da yer aldığı EUROCUP Türkiye Kuaför Milli Takımı, Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen CMC-CAT Balkanlar Uluslararası Dünya Kuaförleri Şampiyonası'nda Osmanlı temalı sahne performansıyla yılın en iyi sahne ve en iyi koreografi dallarında 2'ncilik elde etti.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:20

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17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda Osmanlı tıraşı konseptiyle sahne alan milli takım, izleyicilere görsel bir şölen sundu. "Fantasy Hair Show" kategorisinde sahneye çıkan ekip, Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı dinletti ve büyük alkış aldı.



EUROCUP Türkiye Kuaför Milli Takımı'nda Şener Eroğlu'nun yanı sıra İrem Gülüm, Tuncay Özkan, Hakan Albayrak ve Emel Çil yer aldı. Gösterinin hazırlık sürecinde takım başkanı Gökhan Hamarat, başkan yardımcısı Murat Tatlı ve takım kaptanı Erkan Engin aktif rol oynadı.



Şampiyona sonrası duygularını paylaşan Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, böylesine anlamlı bir başarıya imza atmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu gururu yaşamak tarif edilemez bir duygu. Hem ülkemizi hem de Malatya'yı en iyi şekilde temsil ettik" dedi.



Milli takıma destek veren Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş'a, sponsorlardan Malatya Park AVM'ye, MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir'e ve Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz'a teşekkür edildi.



Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli takım, 11-13 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılacak.