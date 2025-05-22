Zonguldak’ta Değirmenağzı tünellerinde radar uygulaması başladı

Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinde hızdan kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amacıyla radar destekli hız denetimi başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:52

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, özellikle hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Değirmenağzı tünellerinde yeni bir trafik denetim uygulaması hayata geçirildi. Yıldız Evleri mevkisinde radar ile hız kontrolü yapılmaya başlandı.

Yetkililer, Değirmenağzı tünellerinde yapılan radar denetimlerinin, bölgede sıkça yaşanan trafik kazalarının önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Uygulamanın özellikle kazaların yoğun olarak yaşandığı gün ve saatlerde artırılacağı ifade edildi.

Söz konusu bölgenin yapısı gereği hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekilirken, hız ihlallerinin ciddi kazalara yol açabileceği vurgulandı.

Radar uygulamasının, sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürdürüleceği kaydedildi. Yetkililer, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle hız limitlerine dikkat etmeye çağırdı.

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