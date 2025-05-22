Balıkesir’de metruk binada yangın: 1 kişi öldü

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:08

Balıkesir'de akşam saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Alevlerin arasında kalan bir kişi ile bir köpek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı kullanılmayan bir binada meydana geldi. Görgü tanıklarının binadan yükselen alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bina içerisinde yapılan incelemede bir kişinin ve bir köpeğin cansız bedeni bulundu.