Gemlik’te silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 52 yaşındaki Ümit T. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:04

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Balıkpazarı kordon bölgesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'in Balıkpazarı kordon bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında Ümit T. (52) silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri hızlı müdahalede bulundu ve kavga esnasında kullanılan silahı ele geçirerek, bir şüpheliyi kaçmadan gözaltına aldı.

Yaralı Ümit T.'nin ilk müdahalesi olay yerinde polis tarafından yapılırken, daha sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ümit T.'nin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı, detaylar araştırılıyor.

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