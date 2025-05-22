Yüksek gerilim hattına dokunan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Silopi ilçesinde evinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 04:41

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde ev inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Silopi ilçesi Cudi Mahallesi 61. Cadde'de gerçekleşti. Kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça ile evin yakınından geçen yüksek gerilim hattına dokundu. Elektrik akımına kapılan Kazandı, aniden yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazandı, Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazandı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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