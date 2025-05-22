Tunceli’de kayalıklardan düşen kadın 4 saatlik operasyonuyla kurtarıldı

Ovacık ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen kadın, AFAD ve diğer ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 04:44

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen kadın, yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonrası ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Ovacık ilçesine bağlı Sarıtaş köyü kırsalında yürüyüş yapan grup içinde bulunan bir kadın, sarp arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, jandarma, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden gönüllüler ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen 4 saatlik arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler yaralı kadına ulaştı. Kadın, bulunduğu tehlikeli noktadan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli AFAD İl Müdürü Veysi Kaya, görevini başarıyla tamamlayan ekipler ile gönüllülere teşekkür ederken, vatandaşları doğa yürüyüşlerinde tedbirli olmaya çağırdı.

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