Bandırma’da mutfak yangını büyümeden söndürüldü

Bandırma’da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 04:38

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde mutfaktan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi 1580. Sokak'taki bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yangının mutfakta bulunan ocaktan çıktığı belirlendi. Durumu fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini engelledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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