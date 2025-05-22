Tutak’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 04:34

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Ağrı'nın Tutak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Patnos-Tutak karayolunda yaşandı. Yan yoldan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan traktör ile seyir halindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tutak Devlet Hastanesi ve Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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