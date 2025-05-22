Düzce’de araç yedek parça fabrikasında yangın paniği!

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde araç yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 03:22

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Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki araç yedek parça fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Beyköy beldesi sınırlarında yer alan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç yedek parça üretimi yapan fabrikanın arka kısmında bulunan makinelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanların kısa sürede fabrikayı sarması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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