Alanya-Gazipaşa yolunda tır sürücüsü rahatsızlandı, yol trafiğe kapandı

Alanya’da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü nedeniyle D-400 Karayolu tamamen kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 04:49

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tır yolun iki şeridini kapattı. Olay nedeniyle Alanya-Gazipaşa yolu trafiğe kapandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alanya Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda gerçekleşti. İddiaya göre, 33 yaşındaki tır sürücüsü Durmuş A.K. direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolü kaybeden sürücünün kullandığı tır, yolun iki şeridini birden kapatacak şekilde yan yattı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Durmuş A.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırın yolda kapalı kalması nedeniyle D-400 Karayolu'nda trafik tamamen durdu, Gazipaşa istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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