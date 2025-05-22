Şanlıurfa’da duba restoran Fırat Nehri’nde sürüklendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, gece saatlerinde Fırat Nehri üzerindeki bir duba restoran, halatlarının kopması sonucu nehirde akıntıya kapıldı. İçeride bulunan müşterilerle birlikte sürüklenen restoran paniğe yol açtı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 03:09

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Olay, Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yaşandı. Halatları kopan ve üzerinde müşterilerin bulunduğu duba restoran, akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, restoranın daha fazla sürüklenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşlar da halatları tutarak destek olmaya çalıştı. Duba restoran, nehir üzerindeki balık çiftliği kafeslerine çarparak maddi hasara neden oldu.

Olay anında büyük panik yaşanırken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle içerideki müşteriler güvenli şekilde tahliye edildi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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