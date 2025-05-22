Sakarya Nehri’nde gece yarısı gizemli kayıp: Çırpınışları gördüler

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, gece saatlerinde nehirde çırpınan bir kişinin görüldüğü ihbarı paniğe neden oldu. Olay yerinde cep telefonu ve cüzdan bulunurken, kaybolduğu düşünülen şahsa henüz ulaşılamadı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 03:16

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, gece saatlerinde Sakarya Nehri'nde çırpınan bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Olay yerinde bulunan cep telefonu ve nehirdeki cüzdan, kayıp şüphesini güçlendirirken, arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Olay, Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi'nde saat 22.10 sıralarında yaşandı. Nehirde çırpınan bir kişiyi gördüğünü belirten vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, nehir kıyısında bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik bilgileri B.T. (35) adına kayıtlı bir cüzdan bulundu. Şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede fener ve spot ışıklarıyla geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Aramalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti ancak B.T.'ye dair herhangi bir iz bulunamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden hız verileceği bildirildi. Kaybolan kişinin Erenler'e bağlı Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

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