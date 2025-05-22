Balıkesir’de hurdalık yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Akıncılar Mahallesi’nde hurda ve lastiklerin bulunduğu iki katlı bir iş yerinde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 03:20

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Balıkesir'de akşam saatlerinde hurda ve lastik yığınlarının bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangında balıkçılık yaptığı öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Balıkesir'in Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alt katı motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan binanın üst katında ise hurda, lastik ve plastik malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere dakikalar içinde müdahale etti. Uzun süren söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, balıkçılık yaptığı öğrenilen Mustafa Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ayrıca bir köpek de telef oldu.

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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