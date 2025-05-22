Malatya’da trambüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Malatya-Ankara karayolunda trambüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, trambüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:47

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Malatya'nın merkezinde trambüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi yönüne seyir halinde olan 44 EG 669 plakalı trambüs ile aynı yöne giden 44 LH 391 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza sırasında trambüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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