Çankırı’da traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde tarlada çalışma yapan bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü M.G. (77) yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:44

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde meydana gelen kazada, tarlada çalışan traktör devrildi. Kazada, traktör sürücüsü 77 yaşındaki M.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. (77) isimli vatandaş, traktörle tarlada çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu M.G. altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde M.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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