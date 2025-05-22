Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor
Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor. Öte yandan havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.
Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı.