Yaşam

Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor. Öte yandan havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta korkutan orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor

Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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