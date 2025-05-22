Yemek kartı devlerinden büyük usulsüzlük! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Edenred ve Pluxee’e ihaleye giriş yasağı

Yemek kartı devlerinden olan Edenred ve Pluxee’nın usulsüzlük ağı deşifre oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ihalesine, yasa dışı şekilde aynı IP adresi üzerinden aynı teklifi verdikleri fark edilen iki ayrı yemek kartı şirketi Edenred ve Pluxee’e Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ihale yasağı getirildi. Daha önce de Rekabet Kurumu tarafından ceza alan iki şirketin, piyasadaki firmalara zarar verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 23:30

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Türkiye'nin bilinen yemek kartı devlerinden Edenred ve Pluxee'nın yasa dışı şekilde aynı IP adresi üzerinden ihalede usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

(Foto: AA)

EDENRED VE PLUXEE'E İHALEYE GİRİŞ YASAĞI

Yemek kartı sektörünün dünyada ve Türkiye'deki lider firmalarından olan yabancı sermayeli Edenred (Ticket) ve Pluxee firmalarının usulsüzlük ihalesine girdikleri kurum yetkilisinin dikkati sayesinde engellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararında bahse konu iki şirkete, tüm ihalelere ilişkin yasak getirildiği belirtildi.

Bahse konu ihaleye Edenred ve Pluxee firmalarının aynı IP üzerinden bağlanarak fiyat verdikleri belirlendi. Defalarca Rekabet Kurumu tarafından rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesi ceza kesilmişti.

(Foto: AA)

AYNI IP'DEN AYNI FİYAT HİLESİ

İhaleyi yapan kurumun dikkati ve şikayeti ile açığa çıkan usulsüzlükte, yemek kartı sektörünün dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli Edenred (Ticket) ve Pluxee firmalarının girdikleri ihalede aynı IP üzerinden bağlanarak fiyat verdikleri belirlendi. Böylece aynı IP adresinden aynı fiyatı vererek ihaleye fesat karıştırma suçu işlenmiş oldu. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü Sosyal medya)

ANCAK BAHSE KONU USULSÜZLÜK CEZASIZ KALMADI

Açtığı ihalede usulsüzlüğü tespit eden kurum bahse konu usulsüzlüğü Kamu İhale Kurumuna bildirmek suretiyle bir anlamda yıllardır sektörde onlarca yerli firmanın batmasına neden olan ve bu sayede oluşturdukları ortam sayesinde piyasa öncüsü olan kurumlara iyi bir ders vermiş oldu.

Yıllardır özellikle rekabet kurumunun soruşturmalarına konu olan ve hatta geçmişte ceza da almış olsalar dahi kamu ihale kurumu tarafından bahse konu kurumlara verilen birer yıllık ihale yasağı ile bir kere daha belgelemiş ve tescillemiş oldu.

(Foto: ahaber.com.tr)

YERLİ VE YABANCI FİRMALARA BÜYÜK ZARAR VERDİ

Daha önce de Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilen firmaların, yaptıkları usulsüz anlaşmalar ile yemek kartı sektöründe yerli yabancı diğer firmalara maddi zararlar yarattığı gün yüzüne çıktı.

MACARİSTAN'IN KOVDUĞU FİRMALAR

Geçmişte Macaristan hükümeti tarafından yaptıkları usulsüzlük nedeniyle Macaristan da faaliyet göstermeleri belirli bir süre yasaklanan bir anlamda ülkeden kovulan bahse konu firmaların kamu ihalesine girmeleri ülkemizde yasaklanmış oldu.

Etik ilkelere göre hareket eden özel sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı saygın firmaların da karar verirken tüm etik ilkelerin ihlal edildiği ihale yasaklısı durumunu göz önünde bulundurarak karar vermeleri bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

Burada önemli olan. Aynı IP üzerinden aynı fiyatı vererek ihaleye fesat karıştırmaları. İhale komisyonu bunu tespit ediyor ve bunları birer yıl ihale yasaklısı yapıyor. Rekabet Kurumu'nun da konusu bu aslında. Rekabet Kurumu eğer bu haberleşirse medyaya düşerse büyük bir ihtimal bunlara soruşturma açar.

REKABET KURUMU'NDAN YENİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Sektörde büyük yankı uyandıran bu kararın ardından gözler şimdi Rekabet Kurumu'na çevrildi. Sektör temsilcileri, benzer uygulamaların önüne geçilmesi adına denetimlerin artırılmasını ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

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