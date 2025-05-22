Alanya'da plajda güneşlenen Alman turist öldü

Antalya Alanya sahilinde plajda güneşlenen bir turistin uzun süre hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 17:12

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.



Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu İlme Elisabeth Erna Hinkel'in (67) yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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