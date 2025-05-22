İstanbullular dikkat! 7 ilçede 10 saatlik su kesintisi

İSKİ, Üsküdar’daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 22 Mayıs Çarşamba günü 7 ilçede saat 10.00’da başlayan su kesintisinin 20.00’ye kadar süreceğini duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:23

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ın bazı mahalleleri ile Zeytinburnu'nun tamamına saat 20.00'ye kadar su verilemeyecek.

İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak.

20.00'YE KADAR SÜRECEK

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle:

"Kadıköy ilçesinde Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.

Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri.

Fatih ilçesinde Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları.

Beyoğlu ilçesinde Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.

Beşiktaş ilçesinde Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu ilçesinin tamamı."

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