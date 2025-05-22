İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da emniyet güçleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çok sayıda telefon ve materyale de el konuldu.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:32

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İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Ümraniye'deki lüks bir rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.



Çalışmalarda, kurulan panel sistemi üzerinden farklı kişilerin banka hesaplarına para giriş çıkış işlemleri yapıldığı, "yatır çek" onaylama ekranının aktif olarak kullanıldığı ve zanlıların çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.



Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.



Adreslerdeki aramalarda ise 26 ofis telefonu, 6 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, finans bilgilerinin toplandığı dijital kayıt defteri ele geçirildi.

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