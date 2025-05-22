İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa: 10 milyon kişiye ulaşılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 22.05.2025 12:09

Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye 'de sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için ise; toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyası da bu amaçla hayata geçirildi.

İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasının ilk haftası olan 10-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 551 bin 980 kişinin boy-kilo ölçümleri yapıldı. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi.

Türkiye'de obeziteyle mücadele programları başlatıldı. (İHA)

10 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla; eş zamanlı olarak Türkiye'nin il ve ilçelerinin tamamında çok sayıda ekip sahada bulunuyor. Bu kapsamda; 10 Temmuz 2025 tarihine kadar 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerini yapılacak. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayan kişilerin yönlendirildikleri merkezlerde, gerekli danışmanlık ile sağlık hizmetlerini almaları, kişiye özel hazırlanan beslenme programı ve belirli periyotlarla yapılacak kontrollerle sürecin kişinin ihtiyacı kalmayıncaya kadar devam etmesi hedefleniyor.

QR KOD İLE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINABİLECEK BİRİMLERİN ADRESLERİNE ULAŞILIYOR

Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler merkezlere yönlendirilirken bir bilgi kartı veriliyor. O bilgi kartında yer alan QR kod ile kampanyanın web sayfasına ulaşılıyor. Web sayfasında, bilgilendirme metin ve videosu ile birlikte, 81 ilde ücretsiz olarak beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti alınabilecek olan T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin adresleri yer alıyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ayrıca fazla kiloları nedeniyle merkezlere başvuran kişiler, KETEM, sigara bırakma, üreme sağlığı gibi diğer alanlarda da bilgilendiriliyor. Gerektiğinde bu merkezlerde yine ücretsiz olarak hizmeti almaları sağlanıyor.