Gemlik’te kahvehanede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kahvehanede oturan 53 yaşındaki Ümit T., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ümit T. hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kaçtı.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:15

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ümit T., hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Gemlik ilçesi sahil bölgesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki Ümit T. kahvehanede oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ümit T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan, kahvehanedeki panikten faydalanarak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve çevrede inceleme başlattı. Ümit T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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