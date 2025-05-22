Edirne’de yangın paniği: 3 evde hasar oluştu

Çavuşbey Mahallesi’nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, bitişikteki iki evin çatısı zarar gördü. Dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta müdahale edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 05:11

Paylaş



ABONE OL

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde gece saatlerinde tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin bitişikteki iki eve de sıçradığı yangında bir ev tamamen yanarken, diğer iki evde kısmi hasar oluştu.

Olay, Çavuşbey Mahallesi 8'inci Yan Yol Sokak'ta Hayriye K.'ya ait tek katlı evde meydana geldi. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Hayriye K.'nın evi kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki iki evin çatısında hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen iki kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN