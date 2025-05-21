Yüksek faizle borç veren tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yüksek faizle borç veren çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda senet, para, altın ve silah ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'de tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 7 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 710 mermi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 98 fişek, 25 ses fişeği, 24 senet, 21 tapu, 4 ajanda, 12 çek, 2 bıçak, 100 gram altın, 25 litre sahte içki ve 57 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.