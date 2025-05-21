Samsun'da 18 bin kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 40 adet doldurulmuş makaron ile 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 05:36

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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde kaçak makaron operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda, 8 bin 40 adet doldurulmuş makaron ile 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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