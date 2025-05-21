Akyaka'daki işletmede yangın paniği: Alevler kontrol altında

Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan bir işletmede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyümesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 05:48

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Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bulunan bir işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula, Menteşe ve Köyceğiz itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken işletmede maddi hasar oluştu.

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