Timur Cihantimur soruşturmasında yeni gelişme! Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci şikayetini geri çekti

Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:23

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti.

(Foto: AA)

ACILI BABANIN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'nin ise şikayeti halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.