Şişli'de etrafa rastgele ateş açan şüpheli hakkında tutuklama kararı
Şişli'de akşam saatleri bir şahıs eline aldığı tabancayla etrafa rastgele ateş açtı. Polis ekipleri ihbarın ardından şüpheli Ç.T.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta elindeki silahla rastgele ateş açan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ç.T. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemede yaralanan kimsenin olmadığı, sokaktaki araçlarda hasar oluştuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.