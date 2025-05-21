Nevşehir'de korkutan yangın: 2 farklı trafo alev aldı
Nevşehir'de akşam saatleri 2 ayrı trafoda yangın meydana geldi. Çevredekilerin alevleri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.
Nevşehir'de akşam saatleri 2000 Evler Mahallesi'ndeki 2 ayrı trafoda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.