Yaşam

Nevşehir'de korkutan yangın: 2 farklı trafo alev aldı

Nevşehir'de akşam saatleri 2 ayrı trafoda yangın meydana geldi. Çevredekilerin alevleri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Nevşehir'de korkutan yangın: 2 farklı trafo alev aldı

Nevşehir'de akşam saatleri 2000 Evler Mahallesi'ndeki 2 ayrı trafoda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafolardaki yangın 30 dakikada kontrol altına alındı. (DHA) İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafolardaki yangın 30 dakikada kontrol altına alındı. (DHA)

Ekipler yangınları söndürmek için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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