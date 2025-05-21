Bursa'da korkunç kaza! Traktör kullanırken kızını ezdi: Minik Nur yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada traktör kullanan Mehmet B., geri manevra yaptığı sırada kızı Nur'u fark etmeden ezdi. 7 yaşındaki küçük kızın başından lastiğin geçmesiyle ağır yaralandı. Kızını ezen baba sinir krizi geçirirken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Nur ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Paşaören Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Mehmet B.(38) ailesini alıp 16 BBC 479 plakalı traktör ile tarlasını sürmeye gitti. Mehmet B. tarlasını sürdüğü sırada, geri manevra yapınca tarlada gezinen 7 yaşındaki kızı Nur'u fark etmeyerek üzerinden geçti. Başının üzerinden lastiğin geçtiği çocuk ağır yaralandı.
KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Kızını ezen baba, şok geçirirken ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur Bayrak, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. 7 yaşındaki Nur Bayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.