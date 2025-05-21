Aydın'da ayağı kayan çocuk sulama kanalına düştü

Aydın'ın Köşk ilçesindeki sulama kanalı etrafında gezen küçük çocuk ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredekiler durumu görmesi üzerine 112 sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler tarafından sulama kanalından çıkarılan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 05:30

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Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen Suriye uyruklu Eymen Rahhal, dengesini kaybedip, kanala düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eymen Rahhal'ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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